DHA
Van'ın Tuşba ilçesi Dilimli Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki foseptiğe eşek düştü.
Çevredekilerin haber vermesi ile adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
İTFAİYE KURTARDI
Bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 metre derinliğe düşen eşeği kurtarmak için çalışma başlattı.
Eşek, itfaiye aracı ve hayvan kurtarma kemerleri ile çukurdan kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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