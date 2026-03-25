Kocaeli'de trafik magandasının ehliyetine el konuldu

Kocaeli'de bayramın birinci günü sahil yolunda tehlikeli araç kullanarak diğer sürücülerin can güvenliğini hiçe sayan U.T. isimli şahıs, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Sosyal medyada büyük tepki toplayan sürücüye ceza yağdı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre söz konusu görüntülerin yayınlanmasının ardından İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Ekipler görüntülerden yola çıkarak kimlik tespiti yaptı ve olayın faili olduğu belirlenen U.T. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Yakalanan sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Ayrıca şahsın sürücü belgesine el konulurken kullandığı araç da trafikten men edildi.

Görüntülerde U.T. idaresindeki aracın makas atarak karşı şeride daldığı ve bir motosikletlinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu, U.T.'nin ise kimseye aldırmadan yoluna devam ettiği görülmüştü.