İHA
Van'da sabah saatlerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ortaya çıkan görüntü ise kışı aratmadı.
Meteoroloji Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından sabah aniden başlayan dolu yağışı, kış görüntülerini aratmayan manzaralar oluşturdu.
VATANDAŞLAR İSE HAZIRLIKSIZ YAKALANDI
Özellikle sabah saatlerinde etkili olan dolu, şehrin bazı bölgelerinde beyaz bir örtü bırakırken, vatandaşlar ise hazırlıksız yakalandı.
Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, Van ve Hakkari çevrelerinde akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve sağanak yağış beklendiği belirtildi.
Ayrıca bölgenin yüksek kesimlerinde kar yağışının görülebileceği tahmin ediliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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