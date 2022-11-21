Van'da kaçak elektrik önlemleri

Sürekli artan kaçak elektrik kullanımını önlemek için ekipler, bir dizi önlemler almaya başladı.

Kaçak elektrik kullanımı yüksek olan illerden biri olan Van'da, yeni önlemler alındı.

Van merkez, ilçeler ve kırsal bölgelerde gerçekleşen çalışmalar çerçevesinde elektrik hatları yer altına alınırken, uzaktan kontrol edilebilen teknolojiyle uyumlu dağıtım merkezleri ve yeni aydınlatma tesisleri de inşa edildi.

15 milyon TL harcandı

Özalp ilçesi özelinde yapılan çalışmalar hakkında İHA'ya açıklama yapan VEDAŞ Van İl Müdürü Abdulmelik Özsoy, “2022 yılı için planladığımız bakım, onarım ve yatırım çalışmalarımızın sonuna geliyoruz. Özalp ilçemizde yaklaşık 15 milyon TL bedelle gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımız bünyesinde; 12 kilometre havai hattı yer altına aldık. 107 direkli yeni aydınlatma tesisi inşa ettik. 6 adet köşk tipi, 1 adet de beton direkli trafo kurduk. İlçemize kazandırdığımız SCADA sistemiyle uyumlu alternatif besleme kaynağına sahip dağıtım merkezimizle enerji sürekliliğini sağlamayı amaçladık." dedi.