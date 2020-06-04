Van'da kargoda 82 kilo 155 gram eroin ele geçirildi

"Atakan Arslan" operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla devam ediyor. Son operasyonun adresi Van oldu.

İpekyolu ilçesindeki bir kargo firmasına ait aktarma merkezine operasyon düzenleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik köpekleri "Zeyna" ve "Zeus"un da desteğiyle arama yaptı.

82 KİLO 155 GRAM EROİN

Operasyona, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde "dur" ihtarına uymayan kişinin silahla açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın adını veren ekipler, yaptıkları aramada, köpeklerin koku almasını önlemek için kireç önleyici kutuların içine gizlenmiş 249 pakette 82 kilo 155 gram eroin buldu.

ATAKAN ARSLAN'IN ADINI YAZDILAR

Gözaltına alınan İ.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ekipler, ele geçirilen uyuşturucuyla "Atakan Arslan"ın adını yazdı.