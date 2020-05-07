Van'da koyun sürüsü şehir merkezinden geçti

Hayvan sürüsünü şehir merkezine izinsiz sokması nedeniyle Vanlı besiciye, 288 TL para cezası uygulandı.

Van'da caddeden geçen koyun sürüsünü görenler, gözlerine inanamadı.

Koronavirüs salgını nedeniyle dün gece saatlerinden itibaren kontrollü olarak yaya ve araç trafiğine açılan kentin en işlek caddelerinden Cumhuriyet ve Maraş caddelerinde yaşanan olay, görenleri şaşkına çevirdi.

Caddelerin trafiğe açılmasının ilk dakikalarında Vanlı bir besici, koyunlarının geçişi için kentin en işlek caddesini seçti.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri, küçükbaş hayvanların sahibi Nedim Yiğiter isimli şahsa, hayvan sürüsünü şehir merkezine izinsiz sokması ve çevreyi kirletmesinden dolayı idari işlem için tespit tutanağı tuttu.

Koyunları şehir merkezinden geçirdi 288 lira ceza yedi VİDEO

288 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Yiğiter’e, ayrıca Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/3 maddesindeki "hayvanları karayolları üzerinde trafiği engellemeyecek şekilde sürmek” hükmüne göre 288 TL idari para cezası uygulandı.