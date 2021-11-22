Van'da polisin masaj salonuna düzenlediği operasyonda 'Fuhşa teşvik, aracılık, yer imkanı sağlama veya zorlama' suçundan gözaltına alınan 2 kişiden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Fuhuş, fuhşa aracılık, teşvik, zorlama, yer ve imkan sağlama' suçlarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesinde faaliyet yürüten bir masaj salonuna operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİDEN BİRİ TUTUKLANDI

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 1'i, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan tutuklandı.

Van'da masaj salonuna fuhuş operasyonu VİDEO





