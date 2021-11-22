Van'da masaj salonuna fuhuş operasyonu
Van'da polisin masaj salonuna düzenlediği operasyonda 'Fuhşa teşvik, aracılık, yer imkanı sağlama veya zorlama' suçundan gözaltına alınan 2 kişiden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- DHA
- 22.11.2021 - 22:31
- Güncelleme : 22.11.2021 - 22:38
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Fuhuş, fuhşa aracılık, teşvik, zorlama, yer ve imkan sağlama' suçlarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesinde faaliyet yürüten bir masaj salonuna operasyon düzenledi.
GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİDEN BİRİ TUTUKLANDI
Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 1'i, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan tutuklandı.
Van'da masaj salonuna fuhuş operasyonu VİDEO