Euro
12.8632
1.22%
Dolar
11.4437
1.71%
Altın
663.87
-0.66%
Borsa
1.755
1.04%
Bitcoin
642.704
-4.41%
BTXN Coin
20.70
0.53%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Van'da masaj salonuna fuhuş operasyonu

    Van'da polisin masaj salonuna düzenlediği operasyonda 'Fuhşa teşvik, aracılık, yer imkanı sağlama veya zorlama' suçundan gözaltına alınan 2 kişiden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 22.11.2021 - 22:31
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 22:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van'da masaj salonuna fuhuş operasyonu

    Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Fuhuş, fuhşa aracılık, teşvik, zorlama, yer ve imkan sağlama' suçlarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesinde faaliyet yürüten bir masaj salonuna operasyon düzenledi.

    GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİDEN BİRİ TUTUKLANDI

    Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

    Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 1'i, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan tutuklandı.

    Van'da masaj salonuna fuhuş operasyonu VİDEO

    Van da masaj salonuna fuhuş operasyonu #1

    Van da masaj salonuna fuhuş operasyonu #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir