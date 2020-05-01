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    Van'da polise saldıran 14 şüpheli yakalandı

    İpekyolu ilçesinde polis ekiplerine havai fişek ve el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenleyen şüpheliler gözaltına alındı.
    • AA
    • 01.05.2020 - 15:14
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    Van'da polise saldıran 14 şüpheli yakalandı

    Van'da polis araçlarına el yapımı patlayıcı ve molotofkokteyliyle saldırdıkları tespit edilen 14 kişi yakalandı.

    Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 20 Nisan'da İpekyolu ilçesindeki Hacıbekir Mahallesi'nde çöp konteyneri ve demir parçalarıyla yol kapatarak ateş yakanların bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

    POLİSE EYP İLE SALDIRDILAR

    Olay yerine giden ekiplere molotofkokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcıyla (EYP) saldırı gerçekleştiren 18 şüpheli tespit edildi.

    Van'da polise saldıran 14 şüpheli yakalandı VİDEO

    OPERASYONDA 14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

    Şüphelilerin üst araması ve evlerinde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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