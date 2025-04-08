Van'da son 2 günde 3 sazlık alan yandı

İHA

Van'da akşam 19.55 sularında Gevaş ilçesinde bağlı Güzelkonak Mahallesi yakınlarında birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık alanda yangın çıktı.

Çıkan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

3 SAATİN ARDINDAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Bölgenin bataklık olmasından dolayı alana itfaiye aracı giremeyince yangına itfaiye erleri kürekle müdahale etti.

Yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından yangın söndürülürken, jandarmaya konuyla ilgili tahkikat başlattı.

Gevaş ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve birçok yaban kuşuna ev sahipliği yapan sazlıklar dünden bu yana 3 kez yandı. Jandarma yangınlarla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.