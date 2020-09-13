Van'da Urartu dönemine ait 2 kaya mezar bulundu

3 bin yıllık olduğu tahmin edilen mezarlarla ilgili sanat tarihçisi Evren Bingöl, bilgi verdi. Bingöl, “Urartular döneminde önemli kişiler hayatını kaybettiğinde bu kayalar delinirdi” dedi.

Van’ın Erciş-Adilcevaz yolunun 20'nci kilometresinde karayolları ekiplerince yol genişletme çalışması başlatıldı.

Çalışmalar sırasında yapılan kazılardan birinde yolda 2 kaya mezarı bulundu.

3 BİN YILLIK MEZARLAR

İş makineleriyle yapılan yol genişletme çalışmalarında birer kilometre arayla bulunan kaya mezarların incelenmesi için Van Bölge Kültür Koruma Müdürlüğü'ne haber verildi.

Yapılan incelemede mezarların tünel görünümlü olduğu ve Urartular dönemine ait olduğu belirlenirken, 3 bin yıllık oldukları da saptandı.

“ERCİŞ ÖNEMLİ BİR YERLEŞİM YERİ”

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü mezun olan sanat tarihçisi Evren Bingöl, Urartular döneminde Erciş ilçesinin önemli bir yerleşim yeri olduğunu belirtti.

Bingöl, şunları söyledi:

“3 bin yıllık geçmişi olan Urartuların, bölgedeki hakimiyet sahalarında birçok kaya mezarı mevcut. Kaya mezarları, Urartular döneminde önemli şahsiyetler hayatını kaybettiklerinde bu kayalar delinir ve bu önemli şahsiyetler bu kayaların içine defnedilirdi. Adilcevaz-Erciş yol çalışması sırasında bulunan tünelin kaya mezarı olması çok yüksek. Bizler de bu konuda Van Bölge Kültür Koruma Müdürlüğü'ne haber verdik. Onlar da gelip bu alanda çalışmalarını yapacaklar.”