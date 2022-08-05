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    Van'da yerli kepçe yaptı

    Van'da yaşayan Reşat Dellal, çocukluk hayalini 3 ay gibi bir sürede gerçekleştirerek yerli kepçesini yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2022 - 11:04
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    Van'da yerli kepçe yaptı

    Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Cevdet Paşa Mahallesi’nde ikamet eden Reşat Dellal, tüm imkansızlıklara rağmen kepçe üretimini gerçekleştirdi.

    Çocukluğundan beri makinelere karşı bir merakının olduğunu ifade eden Dellal, “Çocukluktan gelen bir merakım vardı. Makineleri seviyordum. Daha sonra sosyal medyada İspanya’da birinin bu şekilde bir makine yaptığını gördüm. Hoşuma gitmişti. Bende yapmaya karar verdim.” dedi.

    3 ayda tamamladı

    İHA'nın haberin göre; Parçaların çoğunu şehir dışından temin ettiğini belirten Dellal, “Sanayide çalışan bir arkadaşım var. Özellikle kaynak konusunda bana çok yardımı oldu. Yavaş yavaş derken çok şükür yaptık. Tabi resmi bir kurumda çalıştığım için ancak mesai saatlerimin dışında günde 2-3 saat çalışabiliyordum. Bu nedenle üç ay gibi bir zamanımı aldı.” ifadelerini kullandı.

    Van da yerli kepçe yaptı #1

    1 metreye kadar kazabiliyor

    Ürettiği kepçenin özellikle bağ bahçe gibi işlerde rahatlıkla kullanılabildiğine dikkat çeken Dellal, “Bağ bahçelerde kullanılabilir. Yaklaşık bir metreye kadar kazabildiği için elektrik ve su borularının geçtiği yerlerde kullanılabilir. Bunun yanında sürücü kurslarında eğitim vermek için de kullanılabilir.” diye konuştu.

    Van’da yerli tırdan sonra yerli kepçe de üretildi VİDEO

    İmkan verilmesi halinde daha güzel ve daha büyük makineler üretebileceğini vurgulayan Dellal, “Kuzenim İsmail yaklaşık 10 yıl önce yerli tırı yapmıştı, bizde yerli kepçeyi yaptık. İmkan verilirse daha güzel şeyler yapabiliriz.” dedi.

    2014 yılında İsmail Mescioğlu tarafından Türkiye’nin ilk yerli tırı imal edildi

    Van da yerli kepçe yaptı #2

    Van da yerli kepçe yaptı #3


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