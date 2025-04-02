Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yılı kutlandı

AA & Ensonhaber

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, yüzlerce kişi Kent Park'ta bir araya geldi.

MEŞALELER VE 60 METRELİK TÜRK BAYRAĞI İLE YÜRÜYÜŞ

Katılımcılar, ellerindeki meşaleler ve 60 metrelik Türk bayrağıyla 2 Nisan Caddesi'ne kadar coşkulu bir şekilde yürüyüş yaptı.

"VAN, BÜYÜK BEDELLERLE KURTARILDI"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümüne özel olarak çeşitli kutlamaların gerçekleştirildiğini belirtti: