Vatandaşa nefes aldıracak karar: Sokaklarda ücretsiz olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, şehir yaşamını dönüştürecek yenilikçi bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Bakanlığa bağlı Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. (TEMSAN) tarafından geliştirilen “Akıllı Sokak Aydınlatması”sistemi, vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı.

Şu anda prototipi üretilen ve test aşamasında olan sistem, klasik sokak lambalarından çok daha fazlasını sunuyor.

Geliştirilen akıllı aydınlatma direkleri; LED ışıklandırma, elektrikli araç ve akülü sandalye şarj üniteleri, güvenlik kamerası, dijital bilgilendirme ekranı, kablosuz internet (Wi-Fi) ve USB telefon şarj noktaları gibi çok sayıda teknolojik özellikle donatıldı.

Güneş Enerjili, Akıllı ve Sürdürülebilir

Cihaz, şehir şebekesine bağlı olmasına rağmen, üzerinde yer alan güneş panelleri ve fotoseller sayesinde yenilenebilir enerji kullanabiliyor. Böylece hem çevre dostu bir sistem kurulmuş oluyor hem de enerji tüketimi azaltılıyor.

Şehir Güvenliğine Katkı

Üzerindeki güvenlik kameraları ile çevresini 7/24 izleyebilen sistem, herhangi bir afet ya da acil durumda sesli ve görsel uyarılarla vatandaşları bilgilendirebiliyor. Bu yönüyle sadece konfor değil, can güvenliği de hedefleniyor.

“Sokakta Herkes İçin Erişilebilir Enerji”

TEMSAN Başmühendisi İpek Acay, proje ile enerjiyi daha verimli kullanmayı ve vatandaşların teknolojiye daha kolay ulaşmasını sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Projeyi yürüten mühendislerden Tuğba Aydın Kart ise özellikle akülü sandalye kullanıcıları, elektrikli araç sahipleri ve mobil cihaz kullanıcıları için sokak yaşamının daha erişilebilir hale getirileceğini vurguladı.