Vatandaşı sevindiren haber: Ekmek fiyatını indirdi

Siirt’in Kurtalan ilçesinde hizmet veren bir işletme, ekonomik sıkıntıların etkisini azaltmak için önemli bir adım attı.

İşletme sahibi Mehmet Şirin Köçer, vatandaşların yükünü hafifletmek amacıyla ekmek ve unlu mamullerde fiyat indirimi gerçekleştirdi.

Buna göre, 200 gram ekmek fiyatı 10 liradan 7,5 liraya düşürülürken, simit ve poğaça gibi ürünler de 12,5 liradan 10 liraya sabitlendi.

EKMEK 7,5 LİRA

İHA'da yer alan habere göre, İşletmeci Mehmet Şirin Köçer yaptığı açıklamada, "İlçemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar halkımızı zorluyor. Biz de elimizden geldiğince destek olmak istedik. Ekmek fiyatını 7,5 liraya çekerken, simit ve poğaça gibi ürünlerde de 10 lira sabit fiyat uyguluyoruz. Amacımız sadece kazanmak değil, vatandaşın da kazanmasıdır’’ dedi.