Velilere bakanlıktan acil uyarı: Bu okul formalarının satışı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla önemli bir uyarıda bulundu.

Edirne’de, Ders Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen ve Edirne Şükrüpaşa İlkokulu için hazırlanan okul formalarının satışının boğulma riski nedeniyle yasaklandığı bildirildi.

Toplatılan ürün, özellikle 7 yaş altı çocuklar için tasarlanmış kapüşonlu hırka modeli olarak belirtiliyor.

TAMAMI TOPLATILIYOR

Bakanlık yetkilileri, çocukların güvenliği açısından söz konusu ürünlerin kullanımının derhal durdurulması ve mevcut stokların toplatılması talimatını verdi.