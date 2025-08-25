Velilere “okul çantası” uyarısı: Yanlış seçim tehlike saçıyor

Okulların açılmasına sayılı günler kala, çocuk sağlığı konusunda önemli bir uyarı geldi.

Medicana Bursa Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Gökhan Cansabuncu, okul çağındaki çocuklarda bel ve sırt ağrılarının giderek daha sık görüldüğünü belirtti.

Dr. Cansabuncu’ya göre, çocukluk çağında sırt ağrısının en sık görüldüğü bölge bel kısmıdır. Bel ağrısının görülme sıklığı, çocuğun yaşı, aktivite düzeyi ve uğraştığı spor dalına göre değişiklik gösterebiliyor.

Ağrının nedenleri arasında duruş bozuklukları, kas spazmları, omurga eğrilikleri, enfeksiyonlar ve nadir durumlarda tümörler yer alıyor.

Modern yaşamın etkilerine de dikkat çeken Cansabuncu, "Uzun süre televizyon seyretmek, bilgisayar başında oturmak ve hareketsiz yaşam öyküsü de çocuklar arasında bel ağrısına neden olabilecek faktörler arasındadır. Okul döneminde yanlış ve ağır çanta kullanımı da öğrencilerde omuz, sırt ve bel ağrılarına yol açabilmektedir" dedi.

“OKUL ÇANTASI YAŞA UYGUN OLMALI”

Doç. Dr. Gökhan Cansabuncu, ağır çantaların omuz, boyun ve bel kaslarında spazma yol açarak ağrıya neden olabileceğini belirtti.

İHA’da yer alan habere göre Dr. Cansabuncu, çanta kullanımına bağlı sırt ağrılarını önlemek için velilere şu önerilerde bulundu:

“Ağır çanta tek taraflı omuz askısı kullanılarak taşındığında veya yan askılı okul çantaları kullanıldığında omurga üzerindeki dengesizlikten dolayı çeşitli sırt ağrıları görülebilir. Çanta kullanımına bağlı sırt ağrılarını azaltmak için çanta içerisindeki ağırlık mümkün olduğunca azaltılmalı. Ağır eşyalar mümkün olduğunca çantanın sırt bölgesine yakın kısmına konulmalı. Okul çantası mutlaka çocuğun yaşına ve boyuna uygun seçilmeli. Çanta çift omuz askısı ile kullanılmalı. Omuz askıları yeterli genişlikte ve yumuşak olmalı. Çantada mümkünse sırtı destekleyen bel bandı bulunmalı. Küçük yaş grubu çocuklarda üzerinde tekerlek olan modeller tercih edilmeli. Çocukluk çağı yaş grubunda başlayan bel ağrıları, fizik muayene ile tanı konulup takip edilebilir. Bel ağrısının erken teşhisini koyabilmek için, semptomlar iyi değerlendirmeli, diğer hastalıklar ekarte edilmelidir"