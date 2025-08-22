Velilere ve öğrencilere büyük müjde: 4.500 TL okul alışveriş desteği yapılacak

Yeni eğitim dönemi yaklaşırken, velilere ekonomik destek sağlayacak özel bir fırsat sunuldu.

İş Bankası, okul ihtiyaçları için yapılacak alışverişlerde 4.500 TL’ye varan MaxiPuan kampanyasını duyurdu.

Kampanya 30 Eylül 2025 tarihine kadar İşCep üzerinden okul ihtiyaçları için ayrı ayrı katılım sağlanabiliyor.

TOPLAM 4.500 TL MAXİPUAN

Giyim, ayakkabı, kozmetik, optik ve kırtasiye alışverişleri: Maximum özellikli kredi kartları veya Bankamatik Kart ile yapılan 2.500 TL ve üzeri ilk alışveriş sonrasında, farklı günlerde yapacağınız her 2.500 TL ve üzeri alışveriş için 250 TL MaxiPuan, toplamda 2.500 TL kazanabilirsiniz.

Market alışverişleri: Maximum Kart ile anlaşmalı marketlerden tek seferde yapılacak 2.000 TL ve üzeri alışverişler, ardından farklı günlerde yapılacak her 2.000 TL ve üzeri alışveriş için 100 TL MaxiPuan, dilerseniz MaxiMil olarak da kullanılabilir, toplamda 1.000 TL.

Büyük market alışverişleri: Maximum anlaşmalı marketlerden 20.000 TL ve üzeri tek seferlik alışveriş için ayrıca 1.000 TL MaxiPuan kazanabilirsiniz.

Böylece toplamda 4.500 TL’ye kadar MaxiPuan kazanabilirsiniz.

İşCep uygulamasındaki “Kampanyalar” bölümüne girip ilgili kampanyadaki “KATIL” butonuna tıklayarak ücretsiz şekilde kampanyaya dahil olabilirsiniz.