Veriler açıklandı: Jandarma sorumluluk bölgesinde 10 ay içerisinde 182 yaralanmalı trafik kazası yaşandı

İHA

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, denetimlerini sürdürmeye devam ediyor...

Bu kapsamda, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nın trafik sorumluluk bölgesinde yer alan 109 kilometresi devlet karayolu, 509 kilometresi il yolu ve 4 bin 51 kilometresi mahalle yolu olmak üzere toplam 4 bin 669 kilometrelik yolda görevli Trafik Jandarması ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

4 VATANDAŞ HAYATINI KAYBEDERKEN 373 VATANDAŞ YARALANDI

Gece ve gündüz aralıksız olarak kontroller ve denetimler yapılırken, jandarmanın tüm çalışmalarına rağmen 1 Ocak-15 Ekim 2024 tarihleri arasında 4 ölümlü, 182 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Bu kazalarda 4 vatandaş yaşamını yitirirken, 373 vatandaş ise yaralandı.

KAZALARDA EMNİYET KEMERİNİN ÖNEMİ

Jandarma sorumluluk bölgesindeki trafik kazalarının yüzde 67'sinin tek taraflı, yüzde 33'ünün ise çift taraflı olarak meydana geldi.

Tek taraflı trafik kazalarının yüzde 65'i aracın hızını yolda uyduramamaktan kaynaklı yoldan çıkma; çift taraflı trafik kazalarının ise yüzde 40'ı yandan çarpma, yüzde 35'i karşılıklı çarpışma, yüzde 20'si de arkadan çarpma şeklinde gerçekleşti.

Bu trafik kazalarında ekiplerce yapılan kontrollerde emniyet kemeri takan sürücü ve yolcuların ya hiç yara almadan ya da hafif şekilde yaralanarak kurtuldukları görüldü.