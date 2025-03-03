Yaban hayvanlarını avlanma dönemi sona erdi

İHA

2024-2025 Av Dönemi, yaban hayvanlarının üreme dönemine girilmesi ile birlikte 2 Mart 2025 itibarıyla sona erdi.

Karar Merkez Av Komisyonu (MAK) kararıyla ülke genelinde geçerli.

Yeni av sezonu, ağustos ayında Merkez Av Komisyonu tarafından belirlenecek tarihte tekrar açılacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, av yasağı süresince doğaya çıkan vatandaşların hassasiyet göstermesi gerektiğini, yaban hayvanlarının yavrularının ve yumurtalarının toplanmasının kesinlikle yasak olduğu vurgulandı.

KARAR, YABAN HAYATI YAŞATMAK İÇİN ALINIYOR

Yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme dönemlerine girdiği bu zaman içerisinde, yaban hayvanlarının yaşama ortamlarında daha hassas hareket edilmesi, yaban hayvanlarının rahatsız edilmemesi, yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması, görüldüğü ortamda olduğu gibi bırakılması, tabi dengenin korunması konusunda uyarıda bulunuldu.

2025-2026 AV DÖNEMİ SONRA AÇIKLANACAK

Merkez Av Komisyonu mayıs ayı içerisinde toplanarak 2025-2026 av dönemini kapsayacak kararını alacak. Bu kararda av döneminde uygulanacak avlanma usul ve esasları ile av hayvanı türlerine göre avın açılacağı tarihler yeniden belirlenecek.