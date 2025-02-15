Yağışlar, Trakya barajlarında su seviyelerini yükseltti

AA & Ensonhaber

Devlet Su İşleri (DSİ) Edirne 11. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, Trakya'daki 14 baraj, 12 Aralık - 13 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen yağışlarla toplamda 62 milyon 906 bin metreküp su kazandı.

Bölgede etkisini sürdüren kar yağışı, barajların doluluk oranını artırmaya devam ediyor. Yaz aylarında kuruma noktasına gelen birçok baraj, karların erimesiyle yeniden su tutmaya başladı. Akarsuların beslediği barajlar, seviyelerini kademeli olarak yükseltirken, bazı bölgelerde su miktarında önemli artışlar kaydedildi.

TRAKYA'DA SU SEVİYELERİ ARTIŞTA

Edirne’nin Hamzadere Barajı, bölgedeki en dolu baraj olarak kayıtlara geçti. Barajın su seviyesi 176 milyon 45 bin metreküpe ulaştı. Buna karşın, Trakya'daki en düşük doluluk oranına sahip baraj ise Tekirdağ’daki Türkmenli Barajı oldu. 15 milyon 290 bin metreküp kapasiteli barajda yalnızca 1 milyon metreküp su bulunuyor.

Edirne’deki altı barajda, geçen yıl aralık ayında 184 milyon 673 bin metreküp olan su seviyesi, son yağışlarla 253 milyon 670 bin metreküpe yükseldi.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da ise geçen yılın aralık ayında 154 milyon 160 bin metreküp olarak ölçülen su miktarı, bu yılın şubat ayında 146 milyon 915 bin metreküpe geriledi. Yağışlara rağmen kentteki dört barajın su seviyesi 7 milyon 245 bin metreküp azaldı.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde ise barajlardaki su miktarı geçen yılın aralık ayında 91 milyon 410 bin metreküp iken, bu yılın şubat ayında 92 milyon 564 bin metreküpe yükseldi.

Son yılların en kurak dönemlerinden birini yaşayan Trakya'da, toplam 1 milyar 115 milyon 740 bin metreküp kapasiteli 14 barajda, geçen yıl aralık ayında 430 milyon 243 bin metreküp olan su miktarı, şubat ayında 493 milyon 149 bin metreküpe ulaştı. Böylece, barajlardaki su seviyesi geçtiğimiz yılın aynı dönemine yaklaşmış oldu.

Barajların 12 Aralık 2024 ve 13 Şubat 2025 Doluluk Oranları:

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