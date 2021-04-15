Euro
9.6219
-0.63%
Dolar
8.0223
-0.6%
Altın
456.15
1.29%
Borsa
1.408
-0.1%
Bitcoin
505.721
-1.99%
EXEN Coin
27.53
-3.26%
11ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 11 C

    Yalova, koronavirüs risk haritasında ilk 4’e girdi

    Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller arasında Yalova dördüncü sırada yer alıyor.
    • İHA
    • 15.04.2021 - 18:09
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 18:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yalova, koronavirüs risk haritasında ilk 4’e girdi

    Sağlık Bakanlığının açıkladığı haftalık koronavirüs haritasındaki verilere göre, Yalova’daki vaka sayılarında artış devam ediyor.

    YALOVALILAR KURALLARA UYULMAMASINDAN ŞİKAYETÇİ

    Kırmızı kategoriye giren şehirler arasında Yalova’da bulunuyor. Yalovalılar ise bu duruma vatandaşların kurallara uymadığını söyleyerek tepki gösterdi. Yalova’da bazı vatandaşlar, hijyene dikkat edilmediğini söyleyerek vaka sayılarını artırdığını ifade etti.

    Vatandaşlar, kurallara uyulmamasının da şehirdeki vaka artışını etkilediğini söylerken denetimlerin de arttırılması gerektiğini ifade etti.

    Yalova, koronavirüs risk haritasında ilk 4’e girdi VİDEO

    Yalova, koronavirüs risk haritasında ilk 4’e girdi #1

    Yalova, koronavirüs risk haritasında ilk 4’e girdi #2

    Yalova, koronavirüs risk haritasında ilk 4’e girdi #3

    Yalova, koronavirüs risk haritasında ilk 4’e girdi #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir