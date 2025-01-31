Yalova Valiliği'nden uyarı: Şebeke suyunu içmeyin

Yalova'da 29 Ocak akşamı Gökçe Barajı Kurtköy derivasyonunda suda köpüklenme belirlenmiş arından ise tüm kentte su kesintisine gidilmişti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ifadesi alınmak üzere 4 kişi gözaltına alınırken İl Sağlık Müdürlüğünce sudan alınan numuneler analiz edildi.

Su kesintisi devam ederken Yalova Valiliği suyla ilgili analizlerle ilgili açıklama yaptı.

VALİLİK: İÇME SUYU OLARAK TÜKETMEYİN

Şebeke suyunun kullanımı hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizin su kaynağını besleyen Kadıköy/Kurtköy regülatör havuzunda gözlemlenen köpüklenme ile ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından yapılan ilk analiz sonuçlarına göre suyun yalnızca hijyen amaçlı kullanımında herhangi bir risk bulunmadığı belirlenmiştir. Ancak, kesin ve kapsamlı analiz süreçleri devam etmektedir. Sonuçlar açıklanana kadar suyun yalnızca genel temizlik ve hijyen amaçlı kullanılması önerilmekte olup, içme suyu olarak tüketilmemesi, gıda hazırlığında (yemek, çay vb.) kullanılmaması ve ağız hijyeni için tercih edilmemesi gerekmektedir. Ayrıntılı analizlerin tamamlanmasının ardından kamuoyu bilgilendirilecek ve gerekli duyurular yapılacaktır."