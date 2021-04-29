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    Yalova'da 17 günlük tam kapanmanın ilk dakikalarında ceza kesildi

    Yalova'da 17 günlük tam kapanmanın ilk dakikalarında izin belgesi bulunmayan bir kişiye 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.
    • DHA
    • 29.04.2021 - 23:22
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 08:51
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    Yalova'da 17 günlük tam kapanmanın ilk dakikalarında ceza kesildi

    Yurt genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağı saat 19.00'dan itibaren başladı.

    Yalova’nın önemli noktalarında polis ekipleri kontrol noktaları oluşturdu. Ekipler, yasağa rağmen açık olan işletmelere uyarılarda bulunurken, araçlarıyla dışarıda olan vatandaşlara da izin belgesi sordu.

    YASAĞIN İLK DAKİKALARINDA CEZA YAZILDI

    Yasağa rağmen sokağa çıkan Hülya. T. (43), polis ekiplerince durduruldu. Ekiplerin sokağa çıkma yasağının başladığını hatırlatıp, izin belgesi sorduğu Hülya T., izin belgesi olmadığını ancak evine gittiğini belirtti. Hülya T.'ye yasağı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.

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