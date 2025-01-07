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DHA

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşlı insanlara bakıcılık yapma vaadiyle kandırılan Özbekistan uyruklu kadınların, yurt dışından Türkiye'ye getirilip fuhuşa zorlandığı ihbarıyla harekete geçti.

KADINLAR VE 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, dün 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. O.B., S.T. ve S.H. isimli kadınlar ile A.Ç., A.Ö. ve N.K. yakalanıp gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 135 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 43 av tüfeği fişeği ile bir miktar sentetik uyuşturucu ve nakit ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.K., çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılırken; A.Ö., S.T. ve S.H., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

2 TUTUKLAMA

O.B. ve A.Ç. ise ‘İnsan ticareti’, ‘Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini’ suçlarından tutuklandı.