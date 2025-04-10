Yalova'daki kafe işletmecilerinden polise ünutulmaz sürpriz

İHA

Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Düzce’de sıra dışı ve duygulandıran bir kutlama gerçekleştirildi. İsmet Acar Caddesi üzerinde hizmet veren bir kafenin işletmecileri, polis memurlarına unutulmaz bir sürpriz hazırladı.

ALKIŞLARLA VE PASTA EŞLİĞİNDE KARŞILANDILAR

Kafenin sahipleri Feyze Geçer ve Burcu Adıyaman, önce alarm sistemini devreye sokarak ardından da kavga ihbarında bulundu. Olay yerine hızla gelen polis ekipleri, beklenmedik bir manzara ile karşılaştı: siren sesiyle değil, alkışlarla ve pasta eşliğinde karşılandılar.

İlk başta şaşkınlık yaşayan polisler, durumun farkına vardıklarında ise yüzlerinde kocaman bir tebessüm belirdi. Sürpriz kutlamada çevredeki esnaf da işletmeye destek vererek bu özel anı paylaşırken, emniyet mensupları hep birlikte kutlama pastasını kesti.

"POLİSİMİZİN YÜZÜNÜ BİRAZ OLSUN GÜLDÜRMEK İSTEDİK"

Bu içten jestin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten polisler, böyle bir günde hatırlanmanın ve takdir edilmenin onur verici olduğunu ifade etti.

Sürprizin mimarları Feyze Geçer ve Burcu Adıyaman ise düşüncelerini şöyle paylaştı:

Polis Haftası’na özel olarak küçük ama anlamlı bir sürpriz yapmak istedik. Onlara ‘kavga var’ diyerek çağrıda bulunduk, alarmı da devreye aldık. Sağ olsunlar hemen geldiler. Biz de bu vesileyle yüzlerini biraz olsun güldürmek istedik. Emekleri büyük, hepsine gönülden teşekkür ediyoruz.

Küçük bir pastayla başlayan bu an, polislerle vatandaş arasındaki bağın ne kadar güçlü ve samimi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.