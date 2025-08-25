Yamaçlarda kendiliğinden yetişiyor! Bedava toplanıyor, buketi 100 TL’den alıcı buluyor

Türk kültüründe pek çok evde kullanılan geleneksel inanışlara göre nazardan koruduğu inanılan üzerlik otu Amasya’nın dağlık alanlarında toplanıyor.

Amasya’nın dağlık alanlarında kendiliğinden yetişen üzerlik otu ek gelir sağlamak isteyenin yüzünü güldürüyor.

Yamaçlarda bulunan kuru otların arasından tek tek seçilerek toplanan üzerlik otları, kurutulma işleminin ardından satışa çıkıyor.

BUKETİ 100 TL’DEN SATILIYOR

Amasya’da yaşayan Ercan Eftelioğlu, sabahın erken saatlerinde dağlık alanlarda bin bir zahmetle topladığı üzerlik otlarını kurutma işleminin ardından buketler haline getirerek satışa hazır hale getirdiğini aktardı.

Eftelioğlu talebin çok olduğunu belirterek, “Nazara iyi geldiği söylenen üzerlik otunu ağustos ayının ikinci haftasından itibaren toplamaya başlıyoruz. Toplaması meşakkatli. Fiyatı 100 TL’den başlıyor. Çok talep var” ifadelerini kullandı.

Yalnızca nazara karşı değil aynı zamanda sağlık açısından da pek çok faydası bulunan üzerlik otu meşakkatli toplanma sürecinin ardından hatırı sayılır bir gelir kapısı halini almış durumda.