Yapay zekadan derbi tahmini: Galatasaray - Trabzonspor maçı kaç kaç biter?

Süper Lig’de bu akşam derbi heyecanı yaşanacak.

Lider Galatasaray, ikinci sıradaki Trabzonspor’u evinde ağırlayacak.

Yapay zeka, son beş sezondaki Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmalarını, iki takımın güncel form grafiğini, oyuncuların bireysel performans istatistiklerini ve saha avantajı gibi faktörleri inceledi.

Elde edilen verilere göre Galatasaray, hem ev sahibi olması hem de son haftalardaki hücum etkinliğiyle istatistiksel olarak öne çıktı.

TAHMİN ORANLARINI AÇIKLADI

ChatGPT’nin yaptığı olasılık hesaplamasına göre:

-Galatasaray galibiyeti: %56

-Beraberlik: %24

-Trabzonspor galibiyeti: %20

EKSİKLER & MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray cephesinde İlkay Gündoğan sakatlığı, Davinson Sánchez ceza durumu nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Trabzonspor’da Anthony Nwakaeme sakatlığı nedeniyle takım kafilesinde bulunmuyor.

Galatasaray muhtemel 11’i: Uğurcan, Sallai, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Sara, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

Trabzonspor muhtemel 11’i: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Christ Oulai, Okay Yokuşlu, Felipe Augusto, Oleksandr Zubkov, Paul Onuachu.

DERBİ KAÇ KAÇ BİTER, GOLLERİ KİM ATAR?

ChatGPT, derbiyi Galatasaray’ın 2-1 kazanacağını açıkladı.

Galatasaray cephesinde golleri Victor Osimhen (1 gol) ve Sadio Mane ya da Barış Alper Yılmaz ya da Sallai (1 gol) atacağını tahmin etti.

Trabzonspor’da ise Paul Onuachu ya da Oleksandr Zubkov’dan gol gelebileceğini belirtti.