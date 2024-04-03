Yargıtay, başkanını yine seçemedi: 16. tur bayramdan sonra Yargıtay'da başkanlık seçimlerinin 15. turunda iki adaydan birinin salt çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle seçim, bayramdan son yapılacak 16. tura kaldı:

İHA

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart'ta dolmuştu.

Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da geçen hafta pazartesi günü sandık kuruldu ve Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

15. turda da başkan seçilemedi

Seçimin ilk 14 turunda da hiçbir adayın 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün 15'inci tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 105, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 123 oy aldı. Seçime katılım 319 olarak kayıtlara geçerken, 21 boş oy kullanıldı, 70 oy ise geçersiz sayıldı.

Seçimin yapılacağı 16. turun bayramdan sonra gerçekleştirileceği açıklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)