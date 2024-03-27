Yargıtay Başkanlığı seçiminde altıncı turda da sonuç yok Yargıtay başkanının seçileceği seçimlerin 6. turunda da salt çoğunluk sağlanamazken 9. turda en çok oy alan iki adayın yarışacağı belirtildi.

İHA

24 Mart 2020'de göreve seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık dönemi sona erdi.

Yüksek Mahkeme, yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kurdu ve üyeler oy kullandı.

5 oylama sürecinde hiçbir aday, 348 üyenin salt çoğunluğu olan 175 oyu alamadı. Bu nedenle, adaylar yeniden başvuruda bulundu ve seçim tekrarlandı.

İlk seçimde 5 aday yer alırken, ikinci seçimde en çok oyu alan isimler Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk oldu.

6. turda da sonuç alınamadı

Yargıtay üyeleri yenilenen seçimler kapsamında 6'ncı tur oylaması için yeniden sandık başına gitti.

337 üyenin katılımıyla gerçekleşen oylamada; Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 131, 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 98, 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 99 oy aldı.

Ayrıca 3 oy boş kullanıldı ve 6 oy geçersiz sayıldı.

9. turda 2 aday yarışacak

6'ncı tur oylamasından da sonuç çıkmayınca 7'nci tur oylamasına geçildi.

7 ve 8'inci turda da salt çoğunluk sağlanamazsa 9'uncu tura en çok oy alan 2 adayla girilecek.

Ancak 8’inci turda iki aday da aynı sayıda oy alırsa yine 3 kişi de 9'uncu tura gidecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)