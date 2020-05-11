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    Yaş çay alımı destekle 3 lira 40 kuruş oldu

    Yaş çay alımı destekle 3 lira 40 kuruş oldu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020 yaş çay alım fiyatının 3 lira 40 kuruş olduğunu belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2020 - 19:35
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    Yaş çay alımı destekle 3 lira 40 kuruş oldu

    Çay hasadı iki hafta içerisinde başlayacak.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaş çay alımıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

    Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay alımlarında fiyatın 3 lira 27 kuruş olarak belirtip bu rakamın 13 kuruşluk destekleneceğini açıkladı.

    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    GEÇTİĞİMİZ YIL ÇAY ALIMI 3 LİRA 3 KURUŞTU

    Geçtiğimiz yıl ÇAY-KUR yaş çay alımını 2 lira 90 kuruştan yapmış, destekleme fiyatıyla bu rakam 3 lira 3 kuruşa yükselmişti. 751 bin ton çay karşılığı 2,2 milyar ödeme yapılmıştı.

    BU YIL 3 LİRA 40 KURUŞ

    Yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu rakam 13 kuruşluk desteklenecektir.

    ÇAY HASADI İÇİN ÖZEL İZİN

    Çay hasadı amacıyla bahçelerine gidecek müstahsiller için e-devlet sisteminde özel bir izin talep bölümü açacaktır. 19 Mayıs gecesi sokağa kısıtlamasının sona ermesinden sonra bu vatandaşlarımız gereken izni alarak çıkabilecektir. Hasatla beraber yaş çay alımları başlayacaktır.

    Yaş çay alımı 3 lira 40 kuruş oldu VİDEO


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