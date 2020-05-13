Yaşlı adam evine kurduğu atölyede minyatürler yapıyor

Afyonkarahisar'da yaşlı adam, evinin çatısına kurduğu atölyede ağaçlardan minyatürler yaparken, koronavirüse karşı da kendisini izole ediyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan Şükrü Koç(65), çocukken kendi başına ağaçlara şekil vermeyi öğrendi.

Ağaçlara şekil vererek oyuncaklar yapan Koç, yaşı ilerledikçe hobi olarak ahşaptan minyatür eserler yapmaya başladı.

KORONA GÜNLERİNDE MİNYATÜRLER YAPIYOR

Emekli olduktan sonra ise Fatih Mahallesi'ndeki 2 katlı evinin çatı katını atölye haline getirerek çalışmalarına devam den Şükrü Koç, koronavirüsün ortaya çıkmasıyla kendini evinin çatı katına kapatıp, çalışmalarını hızlandırdı.

Şükrü Koç, atölyesinde temin ettiği çam ve kavak ağaçlarına bıçak ve törpü yardımıyla şekil verip, yörede kullanılan tarım aletleri ve çeşitli eşyalar yaparak koronavirüs günlerinde can sıkıntısını yeniyor.

"VAKTİN NASIL GEÇTİĞİNİ BİLMİYORUM"

Bugüne kadar 1000'e yakın minyatür oluşturan ve eserlerinden bazılarını da yakınlarına hediye eden Koç, "Ben 65 yaşında olduğum için zaten dışarı çıkma yasağım var. Önceden de evimin çatı katında kendi el becerilerimle bir şeyler yapıyordum. Şimdi ağırlık verdim. Evet, evde kalan insan sıkılmaz mı? Tabii sıkılır. Ama ben fazla bir sıkıntı çekmedim. Böyle uğraşım olduğu için vaktin nasıl geçtiğini pek bilmiyorum. Bu yaptığım çalışmalarla hem bir şeyler yapmış oluyoruz, hem vaktimizi değerlendiriyoruz, hem de can sıkıntımızı yenmiş oluyoruz. Psikolojik olarak da rahatlıyoruz. Evde hayat var." dedi.

"UNUTULMAYA YÜZ TUTANLARI CANLANDIRMAYA ÇALIŞIYORUM"

Koç, "Evden çıkmayınca bunlarla uğraşmaya vaktim oldu. Bilinmeyenleri, eskileri, unutulmaya yüz tutanları canlandırmaya çalışıyorum. Eskiden kullanılan aletler, giyim şekilleri gibi minyatürler yapıyorum. Hem ruhen hem bedenen rahatladığım gibi devletimizin vermiş olduğu uyarılara ve kurallara da uymuş oluyorum. Yani diyorum ki bir şeylerle uğraşın, evde hayat var." dedi.