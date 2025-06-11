Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün elektrik tüketimi yenilenebilir enerjiden karşılandı

AA

İstanbul'un simge yapılarından Yavuz Sultan Selim Köprüsü, çevre dostu yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

IC Altyapı Grubu'dan yapılan açıklamaya göre, inşasından işletmesine, çevre dostu karakteriyle ulaşım altyapı işletmesi sektöründe dünyada örnek olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, sahip olduğu ayrıcalıklara bir yenisini ekledi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, yenilenebilir enerji kullanımı ile I-REC sertifikası almaya hak kazandı.

YILLIK BİN 24,84 TON KARBONDİOKSİT EMİSYON AZALTIMI SAĞLIYOR

Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ) aracılığı ile alınan sertifika, köprünün yıllık elektrik tüketiminin yenilenebilir enerji kaynaklı olduğunu belgeliyor.

Köprü, yeşil enerji tüketimi sayesinde yıllık bin 24,84 ton karbondioksit emisyon azaltımı sağlıyor.

Bu miktar, yılda ortalama 22 kilogram karbondioksiti absorbe eden yaklaşık 46 bin 584 ağacın karbon tutma kapasitesine denk geliyor.

ÇEVRE DOSTU KÖPRÜ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi Genel Müdürü Alper Akar, estetik, teknoloji ve mühendislik özellikleriyle dünyanın sayılı köprüleri arasında yer alan köprünün inşasından işletmesine tüm süreçlerde çevre dostu karakteriyle öne çıktığını belirterek, şunları kaydetti: