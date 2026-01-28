Yemekler kendi kendine pişecek! BİM’e akıllı pişirici geliyor…

BİM, 4 Şubat Çarşamba günü itibarıyla geçerli olacak yeni kataloğunda yüksek teknoloji ürünlerini ve ev yaşamına yönelik premium seçenekleri bir araya getiriyor.

Sipariş yöntemiyle satışa sunulan ürünlerde ücretsiz eve teslimat imkânı sağlanırken, kampanya teknoloji meraklılarından evini yenilemek isteyenlere kadar geniş bir kitleye hitap ediyor.

Dev ekran televizyonlardan akıllı mutfak çözümlerine, tam otomatik kahve makinelerinden oyuncu ekipmanlarına kadar pek çok ürün, avantajlı ödeme seçenekleriyle satışa çıkıyor.

Yeni kampanya kapsamında BİM, 85 inçlik büyük ekran televizyonlar, çok fonksiyonlu akıllı mutfak robotları ve tam otomatik kahve makineleri gibi üst segment ürünleri taksitli ödeme ve eve teslim kolaylığıyla müşterilerine sunacak.

İşte BİM 3-4 Şubat 2026 aktüel katalog: