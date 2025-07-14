Yeni dalga için alarm verildi: Bu tarihlere dikkat!

Meteoroloji uzmanlarından vatandaşlara yaz sıcaklarına ilişkin yeni bir uyarı geldi.

Son günlerde etkili olan serinletici poyraz rüzgarı, sadece 2 gün daha Türkiye üzerinde etkisini sürdürecek.

Ardından ise Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası, yurt genelinde termometreleri zirveye taşıyacak.

PERŞEMBE VE CUMA GÜNÜNE DİKKAT

Hava Forum, X hesabı üzerinden ülkemize yeni bir Afrika sıcak hava dalgasının geleceğini duyurdu.

Perşembe ve Cuma gününe dikkat çeken Hava Forum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Poyrazımız 2 gün daha bizimle. Perşembe ve cuma ise mini Afrika atağı alabiliriz. Takipteyiz.”