Yeni yıl hediyelik sepetleri ne kadar? İşte güncel fiyatlar

Yeni yıla sayılı günler kala hediye arayışları hız kazanırken, çiçekçilerde yılbaşı sepetleri bu yılın en çok tercih edilen seçenekleri arasında yerini aldı. Antalya’daki çiçek esnafı, özellikle kurumsal ve bireysel hediyelerde sepetlere yoğun talep olduğunu belirtiyor.

Antalya Çiçekçiler Esnaf Odası Şube Başkanı İsmail Bakaç, yılbaşı sepetlerinin tamamen alıcının talebine göre hazırlandığını ifade ederek, içerik çeşitliliğinin her geçen yıl arttığını söyledi. Bu yıl özellikle çerez ve meyve ağırlıklıürünlerin öne çıktığını belirten Bakaç, sepetlerin süsleme detaylarıyla zenginleştirildiğini aktardı.

Sepetlerin içine küçük çam ağacı, kokina, yılbaşı süsleri, kırmızı renkli bitkiler ve dekoratif figürlerin eklendiğini kaydeden Bakaç, bazı müşterilerin çikolata tercih ederken, bazılarının ise şarap veya viski gibi ürünler talep ettiğini dile getirdi.

YILBAŞI SEPETİ FİYATLARINI AÇIKLADI

Fiyatların sepetin boyutu ve içeriğine göre değiştiğini vurgulayan Bakaç, bu yıl yılbaşı sepetlerinin 3 bin liradan başlayıp 12 bin liraya kadar çıktığını söyledi.

Bakaç, yılbaşı sepetlerinin çok yüksek adetlerde satılan ürünler olmadığını ancak özel durumlarda tercih edildiğini söyledi. Bakaç, sepetlerin genellikle özel ve değer verilen kişilere ya da iş yerlerinde hediye amacıyla alındığını ifade etti.

Vatandaşların, sepet içeriğinde yer alan ürünlerin bozulmaması için yılbaşına 5 ila 10 gün kala sipariş vermeyi tercih ettiğini belirten Bakaç, bu sürenin hem satıcılar hem de alıcılar açısından ideal olduğunu dile getirdi.

Konu ile ilgili DHA muhabirine konuşan Bakaç, "Büyük yapay ağaçlar artık çok tercih edilmiyor. Küçük canlı çamlar hem hediye olarak taşınması kolay hem de estetik. Daha sonra bahçeye dikilip, anı olarak saklanabiliyor" diye konuştu. Canlı küçük yılbaşı çamlarının fiyatlarının ekonomik olduğunu vurgulayan Bakaç, "Küçük boy çamlar 1200, 1300 lira civarında. Biraz daha büyük olanlarsa 2 bin liradan satılıyor. Küçük yılbaşı çamlarına son 2-3 yıldır talep var; ama bu yıl daha fazla ilgi görüyoruz" dedi.