Yenidoğan Çetesi davasında 4. duruşma: Fırat Sarı ne derse onu yapardım

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İstanbul Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde "Yenidoğan Çetesi"ne yönelik davanın dördüncü duruşması yapıldı.

Adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 30 tutuklu sanıkla bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı.

Yenidoğan Çetesi’ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyona ilişkin hazırlanan iddianamede çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı ile hareket ettikleri belirlenen kişilere yönelik hazırlanan ve ana dava dosyasıyla birleştirilen iddianameyle sanık sayısı 58’e yükseldi. Duruşma, sanıkların kimlik tespitiyle başladı.

"FIRAT SARI NE DERSE ONU YAPARDIM"

Tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde mahkemeye getirildi.

Tutuklu sanık, Senanur Ünlü savunmasında şöyle dedi:

"Ben sadece 10 ay hastanede çalıştım. Fırat Sarı bana ne derse ben onu yapardım. Tıbbi sekreter olarak çalışmam. Benim tek görevim yenidoğanda ultrason, röntgen gibi belgeleri sisteme işlemekti. Epikriz belgesi hakkında zaten tıbbi bir bilgim yok. Yaptığım tek şey sonuçları sisteme yüklemek. Ben doğum iznine çıkmıştım. O sırada Hasan Basri Gök, yeni gelen 'Asistan işleri yetiştiremedi bize yardım eder misin' dedi. Ben de zaten kontrol için hastaneye gitmiştim o sırada belgeleri sisteme yükledim. Ardından Fırat Sarı benden IBAN istedi. Bana Fırat Sarı'nın gönderdiği para 1 günlük mesai parasıdır. Hesap hareketimdeki para bununla ilişkilidir"

"SUÇSUZUM"

Savunmasını yapan tutuklu sanık hemşire Aslı Alemdağ şunları söyledi:

"Yenidoğan yoğun bakımda çalıştım. Ben sadece doktorların söyledikleri hastaların girişlerini yapıyordum. Hangi birim aranacaksa onu arıyordum. Tüm maaşımı hastaneden alıyordum. Epikrizi düzenleyen ve yazan ben değilim. Ben sadece sisteme yüklüyordum. Maille epikriz geliyordu ve ben de kopyalayıp sisteme yüklüyordum. Epikrizleri Hasan Basri yolluyordu. Bu nedenle epikrizlerle ilgili Fırat Sarı ile hiç görüşmedim. Suçsuzum."

Diğer yandan Bakırköy Adalet Sarayı'nda 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya saat 14.00 sıralarında ara verildi

1 saatlik aranın ardından duruşma saat 15.00 sıralarında yeniden başladı.

"HASAN BASRİ GÖK BANA MAIL ATARDI"

Aranın ardından savunmasını yapan tutuklu sanık Özlem Polat, hakkındaki suçlamalarla ilgili şu cümleleri kurdu:

"Burası benim ilk iş yerimdi tecrübesizdim. Bana ne derlerse onu yaptım. Birşeyleri sorgulama yetkim yoktu. SGK raporlamasını ben yapmıyordum hastanede onunla ilgili farklı bir birim vardı. Benim tek görevim gerekli belgeleri sisteme işlemekti. Epikriz raporu yazmam gibi bir yetkim yoktu tıbbi bir bilgim de yoktu zaten. Hasan Basri Gök yazar bana mail atar ben de sisteme işlerdim"

"YAŞANAN OLAYLARLA İLGİLİ HABERİM DE YOK BİLGİM DE"

Silivri Kolan Hastanesi mesul müdürü ve Başhekimi tutuklu sanık Bener Mansuroğlu ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek şunları dedi:

"Bana isnat edilen suçlamaları kabul etmiyorum. Ben işe başlamadan 3 ay öncesinde Fırat Sarı işe başlamış. Hastane sahibi ortağı olmamama rağmen suçlanıyorum. Benim işe alımlarda yetkim olmaz. İşe alım süreçleriyle ilgili benim bilgim yoktur. Ben normal maaşlı çalışanım. Fırat Sarı'nın da çalışma izni resmiydi. Yaşanan olaylarla ilgili haberim de yok bilgim de."

"SADECE BANA VERİLEN EVRAK GÖREVLERİNİ YAPIYORDUM"

Tutuklu sanık Müberra Palabıyık savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"İlk hastane şimdi orada tıbbi sekreter olarak 4 sene boyunca çalıştım ama sadece 1 senesinde Fırat Sarı ile çalıştım. Bebeklerin topuk kanlarını deftere kaydederdim. Yazı işlerine götürürdüm. Gün içinde de gelen giden hasta kayıtlarını tutardım. Bebeklere ait tüm evrakları doldururdum. Hastayla hiçbir ilişkim yoktu. Taburcu olduktan sonra dosya kontrolü yapardım. Epikriz yazmadım mail olarak gelirdi bana. Ben sadece ay sonunda dönem kapatma için medikal muhasebeye 'Dosya tamam faturalandırma yapabiliriz' derdim. Bunu da Fırat Hoca'nın yetkisiyle yapıyordum. Fırat Hoca 'Tamam faturalandırma işlemi yapabilirsiniz' derdi ben de içeriye bunu iletirdim. Ben sadece aracı bir konumdaydım. Tıbbi anlamda ne doktor ne de hemşire bilgisine sahibim. Sadece bana verilen evrak görevlerini yapıyordum"

"HASTANE USULÜ BÖYLE"

Fırat Sarı ile arasında para giriş çıkışına dair konuşan Palabıyık şu cümleleri kurdu:

"4000 lira kadar bir para girişi oldu o da Fırat Sarı 'Bu parayı size veriyorum çünkü hastane usulü böyle onlar bana veriyor ben de sizlere dağıtıyorum' dedi. Bu parayı da toplu olarak değil parça parça aldım. Ben ilk başta istemedim Fırat Hoca da bana 'Hayır herkese veriyorum sen de alacaksın bu sizin hakkınız' dedi. Bir örgüt üyesi olduğum için almadım ben bu parayı. Ben emeğimi satmadım, helal para kazandım suçsuzum"

BERAATİNİ İSTEDİ

Catering çalışanı tutuksuz sanık Meryem Küçükoğlu da hastaneye ait ilaçların kendisine satılmasını istediği suçlamalarını reddederek beraatini talep etti.

Hakan Doğukan Taşçı'dan para aldığı iddia edilen tutuksuz sanık Meryem Küçükoğlu, "Benim olaylarla ilgili bir suçum yok. Hakan Doğukan Taşçı'dan asla bir para ya da ilaç almadım. Hakkımda verilen beyan yalandır. Tüm bu olaylarla ilgili hiçbir alakam yok" dedi.

Dün 5'i tutuklu 1'i tutuksuz 6 sanığın dinlediği duruşma, bugün saat 10.00'da görülmeye devam edecek.