Yenikapı-Kirazlı metrosu arızalandı, yolcular tünelde yürüdü

İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı M1B Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza sebebiyle yolcular, tünelde yürüyerek durağa ulaştı.

Yenikapı-Kirazlı M1B Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza sebebiyle seferler, Yenikapı ile Bağcılar istasyonları arasında aksamalı olarak yapıldı.

SEFERLER GECİKMELİ OLARAK YAPILDI

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır." bilgisine yer verildi.

YOLCULAR TÜNELDE YÜRÜDÜ

Bu arada, arıza nedeniyle vatandaşların Bağcılar Meydan ile Kirazlı durakları arasında tünelde yürümek zorunda kaldığı görüldü. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.