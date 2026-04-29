Yıl sonu altın tahmini 2026: Gram ve çeyrek fiyatı

Altın yatırımı yapmak isteyenler, 2026 yılı boyunca piyasalarda yaşanan dalgalanmaları yakından takip ediyor.

Özellikle yılın geri kalanına ilişkin beklentileri de dikkate alarak pozisyon almaya çalışıyor.

Küresel ekonomide faiz politikaları, enflasyon görünümü, merkez bankalarının kararları ve jeopolitik gelişmeler, altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda “yıl sonu altın tahmini 2026” başlığı arama motorlarında en çok araştırılan konular arasına girerken, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının hangi seviyelere ulaşabileceği merak ediliyor.

Özellikle son dönemde ons altındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişim, iç piyasada gram altının seyrini doğrudan etkiliyor.

İşte, yıl sonu altın tahminine ilişkin veriler...

YIL SONU ALTIN KAÇ OLUR 2026

Dünya Bankası verilerine göre altın fiyatları 2025 yılında güçlü bir performans sergiledikten sonra 2026’da daha dengeli bir seyir izleyebilir. Ancak fiyatların tarihsel ortalamaların üzerinde kalmaya devam etmesi bekleniyor.

Kurumun senaryolarında ons altının 2026 yılı için yaklaşık 4.300 ile 5.000 dolar bandında hareket edebileceği öngörülüyor.

KÜRESEL BANKALAR

Büyük finans kuruluşlarının tahminleri de altın fiyatlarında yukarı yönlü beklentiyi destekliyor.

JPMorgan Chase, 2026 sonunda ons altının 5.000 dolar seviyesine yaklaşabileceğini belirtirken, uzun vadede daha yüksek seviyelerin mümkün olabileceğini ifade ediyor.

Goldman Sachs ise 2026 için yaklaşık 5.400 dolar seviyesini hedef olarak öne çıkarıyor.

Deutsche Bank tahminlerinde ise ons altının 3.950 ile 4.950 dolar aralığında dengelenmesi bekleniyor.

GRAM VE ÇEYREK TAHMİNİ

Mevcut kur dinamiklerinin benzer şekilde devam etmesi halinde 2026 yıl sonunda gram altının 8.000 ile 11.000 TL bandında olması bekleniyor.

Gram altındaki bu seviyeler, çeyrek altın fiyatlarına da doğrudan yansıyor. Buna göre çeyrek altının 2026 sonunda yaklaşık 14.000 TL ile 19.000 TL aralığında işlem görmesi öngörülüyor.