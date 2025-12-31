Yılbaşında marketler açık mı? 1 Ocak 2026 ŞOK, Migros, BİM, A101, Carrefour çalışma saatleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yılbaşı yaklaşırken vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında marketlerin çalışma saatleri geliyor.

Özellikle “Yılbaşında marketler açık mı? sorusu arama motorlarında öne çıkıyor.

Bu yıl 31 Aralık’ın çarşamba gününe, 1 Ocak’ın ise resmi tatil olması, zincir marketlerin yılbaşı çalışma saatlerine yönelik ilgiyi da artırdı.

ŞOK, Migros, Carrefour, BİM ve A101 gibi büyük marketlerin yılbaşında açık olup olmayacağı, 31 Aralık ve 1 Ocak’ta kaça kadar hizmet verecekleri araştırılıyor.

31 ARALIK MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

31 Aralık 2025 Çarşamba günü, zincir marketler planlanan normal çalışma saatleri kapsamında hizmet vermeyi sürdürecek.

Vatandaşlar, yılbaşı alışverişlerini son güne bıraksalar bile marketlerde kapalı olma sürpriziyle karşılaşmayacak.

1 OCAK’TA MARKETLER AÇIK MI?

Öte yandan 1 Ocak resmi tatil olmasına rağmen, BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi zincir marketlerin büyük bölümünün aynı saatlerde hizmet vermeye devam edecek.

Ancak AVM içerisinde yer alan marketler için istisnai bir durum söz konusu. Alışveriş merkezlerinin 1 Ocak’ta geç açılması halinde, bu marketlerin de 1–2 saat gecikmeli olarak kapılarını açacak.