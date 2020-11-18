Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı
Cebeci Hastanesi Kalp Merkezi'ne kaldırılan 85 yaşındaki Akbulut, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
- AA
- 18.11.2020 - 17:20
- Güncelleme : 18.11.2020 - 17:26
Eski başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Akbulut, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Kalp Merkezi'nde tedavi altına alındı.
YOĞUN BAKIMDA
85 yaşındaki Akbulut'un yoğun bakım ünitesinde tutulduğu öğrenildi.