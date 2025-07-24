Yıllardır doğru bildiğimiz bu alışkanlık meğer zararlıymış

Günlük hayatımızda “doğru” bildiğimiz birçok alışkanlık aslında sağlığımıza zarar veriyor olabilir.

Son olarak uzmanlar, sabahları aç karnına limonlu su içmenin her bünyeye uygun olmadığını ortaya koydu.

Zayıflamak ve toksinlerden arınmak amacıyla yapılan bu alışkanlığın bazı kişilerde mide duvarına zarar verdiği ve reflüyü tetiklediği belirlendi.

ZAYIFLAMAK İÇİN YAPILIYORDU, MİDEYİ YIPRATIYOR

Uzun yıllardır duyduğumuz “sabah aç karnına limonlu su içme” alışkanlığı, son araştırmalara göre her metabolizma için uygun değil.

Özellikle mide hassasiyeti olan, gastrit ya da ülser geçmişi bulunan bireylerde asit oranı yüksek içeceklerin mide zarına zarar verdiği ifade ediliyor.

‘DOĞAL OLAN HER ŞEY FAYDALI’ YANILGISI

Birçok kişi, doğal olan her şeyin zararsız olduğunu düşünse de bu yaklaşım her zaman doğru değil. Örneğin elma sirkesi, zencefil suyu, karbonatlı su gibi yöntemler de benzer şekilde mideyi tahriş edebilir.

Uzmanlar, limonlu su tüketmek isteyenlerin bunu tok karnına ya da bol suyla seyreltip içmeleri gerektiğini belirtiyor.

Ayrıca bu tip alışkanlıkların kişisel sağlık durumu göz önünde bulundurularak yapılması gerektiği vurgulanıyor.