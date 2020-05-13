Yılmaz Özdil'in ardından Can Dündar'ın da villası kaçak çıktı

Can Dündar, villasına bahçe duvarı yaptırırken 27 metre orman alanını işgal etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kaçak yapılara geçit verilmiyor...

Son günlerde Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak yapısıyla gündeme gelen Yılmaz Özdil'in ardından, bir başka gazetecinin daha kaçak villası olduğu ortaya çıktı...

CAN DÜNDAR'IN DA VİLLASI KAÇAK

MİT TIR'larıyla ilgili casusluk davasında tahliye edilince yurtdışına kaçan ve bir daha geri dönmeyen firari Can Dündar'ın Bodrum'daki villasını kaçak olarak genişlettiği 27 metre orman arazisini işgal ettiği ortaya çıktı.

ORMAN ALANINA TAŞTI

Bodrum'un Kumbahçe semtinde 1184 ada ve 4. paftada bulunan deniz manzaralı villanın, havuz bölümünün de olduğu kısımları orman alanı içine yapıldığı ve ruhsata aykırı olduğu belirlendi.

5 MİLYON TL DEĞERİNDE

Deniz manzaralı ve 5 milyon TL değerinde olan villanın işgalli bölümünün yıkımının gündeme gelebileceği, aynı zamanda Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli olarak işlem yapabileceği öğrenildi.

VİLLAYI SATIŞA ÇIKARDI

Dündar, şu an içinde kiracı bulunan villayı satmak için Almanya'nın Berlin şehrinde noter Torsten Körster kanalı ile 18 Temmuz 2018 tarihinde vekaletname verdiği, villanın 3 kişiye satılmaya çalışıldığı, satış işlemleri için Bodrum Tapu Müdürlüğü'ne başvurulduğu öğrenildi.

SATIŞ ENGELLENDİ

Satış başvurusu üzerine Bodrum Tapu Müdürlüğü yetkililerinin, firari Can Dündar'ın villasının satışında herhangi bir sakınca olup, olmadığı hususunda bilgi almak için resmi yazı ile Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na başvurması ile satışın engellendiği aktarıldı.

PARA ALMANYA'YA GİDECEKTİ

Dündar'ın, villayı satarak, parasını yurt dışına kaçırmak istedi, ancak bunun önüne geçildi.