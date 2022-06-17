YKS öncesi Zuhuratbaba Türbesi’ne akın ettiler

Hafta sonu yapılacak YKS öncesi lise son sınıf öğrencileri, aileleriyle Zuhuratbaba Türbesi’ne gelerek dua etti.

İstanbul Bakırköy'deki Zuhuratbaba Türbesi, cumartesi ve pazar günleri yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ziyaretçi akınına uğradı.

Türbeye gelen öğrenciler ve aileleri dualar ederken, getirdikleri şeker ve tespihleri çevredekilere dağıttı.

“Annem tavsiye etti”

DHA’ya konuşan lise son sınıf öğrencisi Enes Pehlivan “Emeğimi verdim. Heyecanlıyım çünkü büyük bir sınav. Hayatımda çok önemli bir yere sahip. Derece yapmayı düşünüyorum. İstediğim bölümde iyi okullarda okumayı düşünüyorum. Burayı annem tavsiye etti. Son olarak yapmam gereken şeylerden biridir herhalde diye düşündüm. O yüzden geldik. İnşallah tabii ettiğimiz dualar kabul olur.” dedi.

Üniversite sınavı öncesi Zuhuratbaba Türbesi'nde yoğunluk VİDEO

“Allah bizimle beraberdir”

Lise son sınıf öğrencisi Davut Cüce ise “Çalışanın kazandığı bir sistem. 11’inci sınıftan beridir çalışıyorum. Bütün konularımı tekrar ettim. Uğraşabildiğim kadar uğraştım. Zuhuratbaba'ya gelelim, duamızı edelim dedik. Allah bizimle beraberdir. Sınavdan yapabileceğim en yüksek sıralamayı yapmak istiyorum. Her şeye çalıştım, her konuyu çok iyi biliyorum. Sınavda artık zihnimizi, odağımızı sınava verip yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. Bilgisayar mühendisliği düşünüyorum. Burası direkt ailemizin yeri sayılır. Şu ana kadar ablam için de abim içinde buraya geldik. Hiç bizi çevirmedi. Ben de buranın gücüne güveniyorum o yüzden de buraya geldim.” ifadelerini kullandı.

“Hayatımız zor”

Yakını için dua etmeye gelen Özlem Demirbilek de “Ben yeğenim için geldim Kerem'ime. İnşallah gönlüne göre verir Allah'ım. Bütün çocuklarımız için de öyle. Benim çocuklarım da okuyor. Hepsi gelecek güzel günler için. Güzel günler, güzel şeyler inşallah onlar için olur. Hayatımız zor biliyorsunuz. İnşallah onları istediği her şey en güzel şekilde olur diye umut.” dedi.

“Onun yüzü suyu hürmetine…”

Hafta sonu sınava girecek oğlu için dua etmeye geldiğini belirten İffet Yılmaz “Hazırlandık, sabırsızlıkla bekliyoruz. Zuhuratbaba’ya geldik. Onun yüzü suyu hürmetine inşallah. Rabbim her yere, herkese güzel bir yer getirsin. Benim evladım da, inşallah basketçi olmak istiyor. Zaten boyu da uzun. İki sınava da girecek. Hem cumartesi hem pazar. Öbür hedefi de öğretmenlik.” diye konuştu.