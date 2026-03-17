Yozgat’ta DEAŞ üyesi yakalandı

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyelerinin tespit edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda DEAŞ üyesi olduğu belirlenen bir şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

EVDE BULUNAN YABANCI UYRUKLU İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan M.H.’nın ikametinde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi.

Aynı evde kalan ve ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu M.E.C. ve M.N.H. de gözaltına alındı.

M.H.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, diğer şüphelilerin sorgularının ardından Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.