Yozgat'ta kayıp alzheimer hastası arazide ölü bulundu

- Yozgat'ta 78 yaşındaki alzheimer hastası Celal Haberci kaybolduktan sonra arazide ölü bulundu.
- Yakınlarının ihbarı üzerine 55 kişilik ekip, 16 saat süren arama sonucu Haberci'yi 7 kilometre uzaklıkta buldu.
- Cansız bedeni Akdağmadeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Yeniyapan köyünde yaşayan ve gece saatlerinde evden ayrılan 78 yaşındaki alzheimer hastası Celal Haberci'ye ulaşamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgede jandarma, AFAD, İHAKUT Havacılık Spor Kulübü üyelerinden oluşan 55 kişilik ekip arama çalışması başlattı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Köyün çevresi ve arazide yaklaşık 16 saat arama yapan ekipler yaşlı adamı 7 kilometre uzaklıktaki arazide ölü buldu.
Cenaze, Akdağmadeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.