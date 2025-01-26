AA
Yozgat'ta Ankara Caddesi'nde O.İ. idaresindeki 19 EK 825 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Şehit Mehmet Turan üst geçidinin ayağına çarptı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü O.İ. ile araçtaki D.C.K, H.S. ve H.C.Ş. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kara yolunda güvenlik tedbiri alarak, trafiğin akışını kontrollü sağladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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