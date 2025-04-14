İHA
Geçtiğimiz günlerde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başlayan fırtına ve yağmur hayatı olumsuz yönde etkileyerek birçok evde çatı hasarına neden oldu.
KAR YAĞIŞI HER YERİ BEYAZA BÜRÜDÜ
Meteorolojinin yaptığı açıklama sonrası, ilçede sabah saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.
Nisan ortasında başlayan kar yağışı hızla yayılarak her yeri beyaza bürürken, hava sıcaklığı da düşmeye devam etti.
Özellikle ev çatıları ve araçlar karla kaplanırken, karla mücadele ekipleri olası olumsuz durumlar için hazır bir şekilde bekliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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