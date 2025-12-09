Yüksekova’da yoğun sis ve kar, hayatı felç etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, ilçeyi adeta beyaza bürüdü. Meteoroloji’nin uyarılarının ardından başlayan kar yağışı ve sis, özellikle akşam saatlerinde görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü. İlçe sakinleri, yoğun sis nedeniyle çevredeki evlerin görünmez hâle geldiğini ifade etti.

KAR KALINLIĞI 30 SANTİMİ GEÇTİ

Yaklaşık üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, ilçenin yüksek kesimlerinde 30 santimetreyi aşarken ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte trafik akışı da olumsuz etkilenirken sürücüler, far ve sis lambalarını açarak kontrollü ilerlemek zorunda kaldı.

KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Yoğun kar ve sisin etkilediği ilçede, hayatın normale dönmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Karayolları 117. Şube Şefliği ile Yüksekova Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde kar temizleme çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Ekipler, kapanma riski taşıyan yolları açık tutmak için yoğun mesai harcıyor