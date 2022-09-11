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    Yunanlıların göçmenleri geri ittiği anlar İHA ile görüntülendi

    Muğla Bodrum açıklarında Yunanistan unsurlarının düzensiz göçmenleri geri itmesi, Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı (İHA) ile kayıt altına alındı.
    • 11.09.2022 - 00:06
    • Güncelleme : 11.09.2022 - 00:20
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    Yunanlıların göçmenleri geri ittiği anlar İHA ile görüntülendi

    Yunanistan’ın göçmen zulmü bitmiyor..

    Umuda yolculuğa çıkan yine onlarca göçmen, Yunan güçleri tarafından ölüme sürükleniyor.

    Geri itilen göçmenler İHA kamerasında

    9 Eylül 2022 tarihinde Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin Yunanistan unsurlarınca yakalanıp Türk karasularına itilmesi, ardından Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılması, saniye saniye kaydedildi.

    Bakanlıktan açıklama

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bodrum açıklarında, 9 Eylül 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi” ifadelerine yer verildi.

    Yunanlıların göçmenleri geri ittiği anlar İHA ile görüntülendi VİDEO

    Yunanlıların göçmenleri geri ittiği anlar İHA ile görüntülendi #1

    Yunanlıların göçmenleri geri ittiği anlar İHA ile görüntülendi #2

    Yunanlıların göçmenleri geri ittiği anlar İHA ile görüntülendi #3


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