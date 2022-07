Yurt genelinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü kapsamında anma törenleri düzenlendi. Törenlere binlerce vatandaş katıldı, şehitler anıldı.

15 Temmuz'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 6. yıl dönümünde yurdun birçok yerinde binlerce vatandaş meydanları doldurdu.

Etkinliklerde şehitlere dualar edildi, Kuran-ı Kerim tilavetleri okundu ve mehteran gösterileri düzenlendi.

Ordu'da halk meydanlarda

Tüm Türkiye’de sabah saatlerinde başlayıp devam eden programlar, Ordu’da coşkuyla sürdü.

Sabah saatlerinde Ordu Garnizon Şehitliği ziyareti ile başlayan ve gün içinde çeşitli etkinlikler devam eden program, Ordu Büyükşehir Belediyesi önündeki 15 Temmuz Meydanı’nda devam ediyor.

Programda ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu, sonrasında ise İstiklal Marşı okundu. Şehitler için Kur’an-ı Kerim okunan programda dualar edildi.

Yurdun dört bir yanında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri yapıldı - Video



Bitlis

Bitlis merkezde bulunan ticaret merkezi önünde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden program ilahilerin ve şiirlerin okunmasıyla devam etti. Programda Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle resim düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı dinletildi.

Programda önce milli sporcular tören alanına kadar sancak koşusu yaparak sancağı Bitlis Valisi Oktay Çağatay’a teslim ettiler.

Konya

15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinin 6. yıl dönümü dolayısıyla Konya'da Mevlana Meydanı’nda anma programı gerçekleştirildi.

Program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programın devamında, alana kurulu dev ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın millete seslenişi izlendi.

"Milletimizin vatan bayrak şuuru ile kazanılmış bir milli zaferdir"

Programda konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, 15 Temmuz’da tankın önüne yatan insanların tek bir paydada buluşarak milletin sarsılmaz iradesini birlik ve beraberlik içerisinde gösterdiklerini ifade ederek, “Hain FETÖ örgütünün hesaba katmadığı bir şey tarihinde destanlar yazan Türk haklının vicdanı, cesareti, vatan ve bayrak sevdasıydı. Türk tarihinin önemli kırılma noktalarından biri olan 15 Temmuz direnişi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin vatan bayrak şuuru ile kazanılmış bir milli zaferdir. 15 Temmuz sivil direnişi ve demokrasinin zaferidir. Ülkemizi kaosa sürüklemek isteyen bir grup, vatan haininin meşru iktidara düşürmek çabası karşısında insanlık tarihinde eşine ender rastlanan ibretlik bir mücadele verilmiştir” dedi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Zafer Meydanından gerçekleştirilen programa, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösterisi ile başlayan program Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duayla devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının akabinde protokol konuşmalarına geçildi.

Vali Yiğitbaşı konuşmasında, darbe girişiminin yaşandığı gece tüm milletin farklılıkları bir kenara bırakarak tem yumruk, ek vücut haline geldiğini söyledi. Yiğitbaşı konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu aziz millet bu asil millet her zaman ölüme koşarak gitmiş kendi vatanı bayrağı ve özgürlüğü için"

“Milletimiz her türlü farklılığı bir kenara bıraktı ve milli irade için özgürlüğü için kendi seçimlerinin arkasında durmak için bir araya geldi. O gün sokaklarda tek yumruk, tek vücut oldu. Büyük Taarruzun 100. Yılını kutladığımız bu topraklarda aslında nasıl bir mayaya nasıl bir köke sahip olduğumuzu da gösteriyor. Bu aziz millet bu asil millet her zaman ölüme koşarak gitmiş kendi vatanı bayrağı ve özgürlüğü için. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Burada bulunan misafir ettiğimiz gazilerimize ve diğer bütün gazilerimize de şükranlarımızı saygılarımızı sunuyoruz. 15 Temmuz ruhunu bu asil milletin Kurtuluş Savaşı’ndan Büyük Taarruzdan ve daha öncesinden bu vatan için millet için fedakarca yaptığı her türlü mücadeleyi unutturmamak yeni neslimize geleceğimize anlatmak için elimizden geleni yapacağımıza inanmanızı istiyorum.”

Konuşmaların ardından program çeşitli etkinliklerle sabah ezanına kadar sürdü.

Kütahya

Kütahya’nın Simav ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehit aileleri ve şehit mezarları ziyaret edildi, mevlit okutuldu.

Cuma Namazı öncesi 15 Temmuz Şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okundu ve okunan hatimlerin duası yapıldı.

Kuran-ı Kerim okudular

İlçe Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Adil Biçer ve İlçe Müftüsü Hasan Serçe tarafından Yeni Mahalle Mezarlığındaki Şehitlik ziyaret edildi, şehitler için Kuran-ı Kerim ve dualar okundu.

Şehitlik ziyareti sonrasında 15 Temmuz gazileri Mehmet Başol ve Mustafa Türker’in aileleri evlerinde ziyaret edildi.

Bingöl

Bingöl'de Hacı Hıdır Camisi önünde toplanan yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ile birlikte Genç Caddesi’ndeki Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Düzenlenen etkinliğe Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 15 Temmuz gazileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Vali Kadir Ekinci, günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı.

"FETÖ'cü hainler bu milletin cesaretini, ferasetini, birlik ve beraberliğini hesaplayamamıştı"

FETÖ'cü hainlerin darbe akşamında milletin birlik ve beraberliğini hesaplayamadığını aktaran Vali Ekinci, “Tarihimizdeki son ihanet örneğini 15 Temmuz 2016 gecesi yaşadık. Bu milletin silahlarıyla silahlanmış FETÖ'cü hainler, istiklal ve istikbalimize darbe vurmak, Türkiye’yi bölüp parçalamak ve ülkemizi terör örgütlerinin barınağı haline getirmek için darbe girişiminde bulundular. FETÖ'cü hainler, bir şeyi hesaplayamamıştı. Bu milletin cesaretini, ferasetini, birlik ve beraberliğini hesaplayamamıştı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sokakları, meydanları, köprüleri tutun talimatının anında ete kemiğe bürünerek tanklara, toplara kafa tutulabileceğini hesaplayamamışlardı” dedi.

Zonguldak

Zonguldak'ta anma törenleri saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

İlk olarak şehitler anısına Uzunmehmet Camisi müezzini Nizamettin Dereli Kur'an-ı Kerim okundu. Ardından İl Müftüsü Aşır Durgun ise dua ettirdi.

"15 Temmuz bir İstiklal ve istikbal destanı ve bir milli irade mücadelesi olarak şanlı tarihimizde yerini almıştır"



Programda konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Fethullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bir destan sergileyen asil millet ve kahraman güvenlik güçlerinin inanç ve kararlılığı ile bertaraf edildiğini belirterek “15 Temmuz 2016'da Fethullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bir destan sergileyen asil milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimizin inanç ve kararlılığı ile bertaraf edilmiştir. Ama ne hazindir ki 251 kahraman asker, polis ve vatandaşımız şehitlik mertebesine, 2193 kahramanımızda gazilik mertebesine ulaşmıştır. Bu anlamlı günde; aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Aziz milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimizin, ülkemizin dirliğine, birlik ve beraberliğine, bütünlüğüne yönelik hain, kalleş darbe girişimi ve kalkışma hareketi karşısında gösterdiği onurlu duruş sayesinde; hainler yenilgiye uğratılmış, bu kutsal vatanın sahipsiz olmadığı tüm dünyaya gösterilmiş, 15 Temmuz bir İstiklal ve istikbal destanı ve bir milli irade mücadelesi olarak şanlı tarihimizde yerini almıştır. Ülkemiz ve aziz milletimiz, yüzyıllardır iç ve dış mihraklarca yönlendirilen sayısız tehdit, kirli oyun, tuzak ve saldırı teşebbüsleri ile karşı karşıya kalmış, bu asil millet Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi’nde, Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi, aynı inanç, azim ve kararlılıkla, yeniden diriliş ve varoluş mücadelesi vererek aziz vatana, devletine bayrağına ve kendisine yapılan bu alçakça ihanete, darbeye ve demokrasimize suikast girişimine geçit vermemiş, iç ve dış güçlerin projesi olan, milli iradeyi yok sayan hain FETÖ terör örgütüne milli irade tokadı atılarak, hak ettiği ders verilmiştir. Bu kalkışma, ihanet ve darbe girişimi karşısında 'Halkın gücünün üstünde bir güç yoktur' diyen Cumhurbaşkanımızın o anlamlı çağrısıyla feraset sahibi necip halkımız, gencinden yaşlısına, kararlı bir tutumla direnmiş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatansever gerçek mensupları ve emniyet güçlerimizin kahramanca mücadelesi sonucunda ülkemize ve devletimize sahip çıkılmıştır” şeklinde konuştu.

Aydın

Aydın Söke’deki tören Cumhuriyet Meydanında gerçekleşti. Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Garnizon Komutan Vekili Binbaşı Fuat Odabaş, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş başta olmak üzere protokolün diğer üyelerinin de bulunduğu törene vatandaşlar da katıldı.

Tören öncesinde 15 Temmuz ile ilgili yerel gazete manşetleri ve fotoğraflardan oluşan sergi gezildi. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan törende açılış konuşmasını Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney yaptı.

İç güvenlik ve vatan savunmasında canlarını feda eden tüm şehitleri rahme ve minnetle anıp, hayatta olan gazilere sağlık ve uzun ömürler dileyerek sözlerine başlayan İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney konuşmasında hain darbe girişiminden ve sonuçlarından dersler çıkarmak gerektiğine vurgu yaptı.

“Türk Milletinin emsalsiz cesareti, tarihe not düşülmüştür”

Güney, "Altı yıl önce bir yaz günü herkes tatil havasındayken maalesef uyumayan, yatmayan bir güruh, FETÖ yapılanması diye tabir edilen grup o yaz günü bu millete bir kabusu yaşatma girişiminde bulundu.

Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, milletimizin feraset ve iradesiyle öncelikle Cumhuriyetimize, anayasamıza, müesses nizama bağlı olan kahraman Türk subay ve askerinin mert duruşuyla, kendilerine asker demeyi yakıştıramayacağım o hainler püskürtülmüş, yine anayasasına saygılı Türk Polisi ve Türk Jandarması, Türk Halkı ve tüm kamu görevlilerimiz el ele gönül gönülle bu hain kalkışmaya karşı koymuş ve tüm dünyaya örnek olacak, iftihar edeceğimiz bir duruş sergilemişlerdir. Türk Milletinin emsalsiz cesareti, tarihe not düşülmüştür” dedi.

Elazığ

Elazığ'da hain darbe girişiminin 6. yıl dönümü çerçevesinde Valilik Meydanı'nda düzenlenen program, mehteran takımının gösterisi ve kortej yürüyüşü ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Müftüsü Selami Aydın tarafından dua edildi.

Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen sancak koşusu sonrası tören alanına gençler tarafından getirilen sancak ise Vali Dr. Ömer Toraman’a teslim edildi. Program daha sonra tasavvuf korosu konseri ve darbeleri susturan selalar ile devam etti.

"Millet, devletine, kendi iradesine, hükümetine ve parlamentosuna sahip çıktı"

15 Temmuz 2016 yılında Fetullahçı Terör Örgütü kullanılarak bir darbe teşebbüsünde bulunduklarını belirten Vali Dr. Ömer Toraman, “Çok şükür bu darbe teşebbüsü de Cumhurbaşkanımızın karşı koyması ve dirayetiyle milletimizin de iradesini meydanlara yansıtarak karşı koymasıyla bertaraf edildi. Dolayısıyla bütün tarih süresinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinde bir egemenlik ve söz sahibi olmak istediler. Ama millet, devletine, kendi iradesine, hükümetine ve parlamentosuna sahip çıktı” dedi.

Erzurum

Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla demokrasi nöbetini tutuyor.

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi'nde devam ediyor.

Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile geldikleri alanda dev ekranlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka sesleniş mesajını izledi. Kur'an tilavetinin ardından Erzurum İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından dua edildi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Recep Akdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, MHP İl Başkanı Naim Karataş, kurum müdürleri meydana inerek vatandaşlarla birlikte demokrasi nöbeti tuttu.

"Birçok devletin, milletin üstesinden kolay kolay gelemeyeceği bir işti"



Türk milletinin çok büyük bir sınavdan geçtiğini kaydeden Erzurum Valisi Okay Memiş, “15 Temmuz gecesi yine Erzurum’dayız, yine Cumhuriyet Caddesi'ndeyiz. Tıpkı 6 yıl önce olduğu gibi dadaş kardeşlerimiz Cumhuriyet Caddesi’ni hınca hınç doldurdu. Türk milleti çok büyük bir sınavdan geçti. Hain FETÖ’cü yapılanma neticesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin anayasal kimliğine, demokrasisine, vatanın bölünmezliğine yönelik bir hain darbe ile karşı karşıya kaldık. Birçok devletin, milletin üstesinden kolay kolay gelemeyeceği bir işti. Ancak bu millet Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde o gece kendisini tankların, topların, uçakların, helikopterlerin, zırhlı araçların, önüne attı. Bizler kamu görevlileri olarak görevimiz bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü sağlamak, asayişi, huzuru temin etmek. Sivil vatandaşlarımızın böyle bir görevi yok ancak vatan, bayrak aşkıyla, hayatlarını kaybeden 252 şehidimiz var Allah’tan onlara rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.

Çanakkale

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle saat 20.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda Çanakkale Valisi İlhami Aktaş tarafından Atatürk büstüne çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Ardından 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu ve milli birlik yürüyüşü başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, İnönü Caddesi, Balıkesir Caddesi, Kayserili Ahmetpaşa Caddelerini takiben İskele Meydanı'nda son buldu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörlerden havaya su sıkılıp boğazda görsel şölen gerçekleştirildi.

İskele Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda sancak teslim töreni gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, 15 Temmuz şehitleri için dua edildi. Çanakkale Mehteran Takımı tarafından mehteran gösterisi gerçekleştirildi.

Karabük

FETÖ/PDY tarafından 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 6. yılı Karabük’te de çeşitli etkinliklerle anılmaya devam etti. Karabük Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüşe yüzlerce vatandaş katıldı.

Kent Meydanı’nda sona eren yürüyüşün ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı K. Albay Garip Gümüş, siyasi parti temsilcileri kurum müdürleri, şehit aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Milli iradeyi gasp etmeye ve ülkemizi teslim almaya çalıştılar"

İHA'nın haberine göre, programda konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, "Ülkemiz 15 Temmuz 2016 gecesi, siyasi tarihimizin en büyük ve kanlı ihanet girişimlerinden birine maruz kalmıştır. Şanlı ordumuzun içine sızan FETÖ’cü bir grup hain, milletimizin ve devletimizin kendilerine emaneti olan silahları, asıl sahiplerine doğrultarak milli iradeyi gasp etmeye ve ülkemizi teslim almaya çalıştılar. Bugün Karabük’ümüzde olduğu gibi cennet vatanımızın bütün şehirlerinde meydanları bir kez daha doldurarak hem o geceyi hem de o gecede yaşananları, yaşatmak için canını verenleri, canından can verenleri anmak, anlamak ve anlatmak için bir 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü daha birlik ve dirlik içinde idrak etmenin onur ve gururunu, mutluluk ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

Gümüşhane

15 Temmuz hain darbe girişiminin 6’ncı yıldönümünde protokol üyeleri ve vatandaşlar ilk olarak sabah saatlerinde şehit mezarlarını ziyaret etti.

Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve beraberindeki heyet Emirler Mezarlığında bulunan şehit kabirlerine karanfil bıraktı, Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Mevlit okutuldu

Daha sonra polisevi önündeki tarihi Gümüşhane Köprüsü üzerinde 15 Temmuz gecesi yaşanan anların yer aldığı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergi açılışının ardından Kemaliye Camiinde tüm şehitler için mevlit okutuldu.

Etkinlikler çerçevesinde Gümüşhane Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Mahallesi’nde yapılan Şehitler ve Gaziler Parkı’nın açılışı ve 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri kitabının tanıtımı gerçekleştirildi. Günün son etkinliği ise Fatih Parkı’ndaki 15 Temmuz Anma programıyla devam etti. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından protokol konuşmalarına geçildi.

“15 Temmuz bizi biz yapan gündür, bizi bir yapan gündür”

15 Temmuz’un Türk milletinin tanka topa karşı göğsünü siper ederek, devletini uçurumun kenarından tutup çıkardığı gün olduğunu dile getiren Vali Kamuran Taşbilek, "15 Temmuz bir karanlık geceye mahkum edilmek istenirken büyük Türk milletinin her bir ferdinin top yekûn ya olacağız ya öleceğiz, ya istiklal ya ölüm diyerek birbirlerinin elinden sıkı sıkıya tutarak tanka topa karşı göğsünü siper ederek, devletini uçurumun kenarından tutup çıkardığı gündür. 15 Temmuz bizi biz yapan gündür, bizi bir yapan gündür” dedi.

Gaziantep

15 Temmuz Gecesi’nin yıl dönümünde Gaziantep’te demokrasi nöbetinin yeri olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda tekrar aynı gurur ve inanç yaşandı.

İstikbal ve istiklal davası için FETÖ örgütüne karşı koyan 252 şehit ve bütün şehitleri anmak için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas’ın gösterisi ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle sürdü

O gecede Türkiye’de yaşananları anlatan sinevizyon gösterisinin ardından protokol konuşmaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm Türkiye’de yayınlanan hitaplarıyla sürdü.



Gecede Osman Öztunç sahne aldı

Program, Halk Müziği Sanatçısı Osman Öztunç’un konseriyle sürdü. Gazianteplilerle buluşan Öztunç sevilen şarkıları vatandaşlar ve protokollerle birlikte söyledi. Çeşitli kurumların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı yarışmalarında dereceye girenler il protokol üyeleri tarafından ödüllendirildi.



Kocaeli

Kocaeli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği, İzmit Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Yoğun ilgi gösterilen Programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral İsmail Güldoğan, Deniz Altı Filosu Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı ve Tatbikat Direktörü Tuğamiral Yusuf Akyüz, Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Üniformalarını giyen ve alçakça bu millete ihanet eden, asker kılıklı hainler, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin de itibarına kast etmiştir. Biz ordusu olan bir millet değil, milleti ordu olan bir milletiz” diye konuştu.

"İstiklalimize, istikbalimize yapılan hainlikleri affet mümkün değildir"



Hain darbe girişimi ve işgal teşebbüsünü nefretle kınadığını, hafızlarda her zaman diri tutulması gerektiğini vurgulayan Yavuz, “Bize yapılan yanlışları bireysel olarak affedebiliriz ama istiklalimize, istikbalimize yapılan hainlikleri affet mümkün değildir. Bunlarla iş birliği yapmak, bunları meşrulaştırmak, 251 şehidimize, 3000’e yakın gazimize, milletimize ve devletimize ihanettir.” şeklinde konuştu.